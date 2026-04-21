Первоклассника в Керчи не пустили в школу без пропуска - начата проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку после сообщений в соцсетях о первокласснике, которого из-за забытого пропуска не пустили в одну из школ Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В опубликованной информации указывается, что первоклассник не был допущен к учебному процессу из-за отсутствия у ребенка пропуска", - говорится в сообщении.
Правоохранители оценят соблюдение требований законодательства при организации образовательного процесса. Они выяснят все обстоятельства происшествия и при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее сообщалось, что в Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
