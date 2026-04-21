Первоклассника в Керчи не пустили в школу без пропуска - начата проверка

Первоклассника в Керчи не пустили в школу без пропуска - начата проверка - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Первоклассника в Керчи не пустили в школу без пропуска - начата проверка

Прокуратура Крыма проводит проверку после сообщений в соцсетях о первокласснике, которого из-за забытого пропуска не пустили в одну из школ Керчи. Об этом... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T16:43

2026-04-21T16:43

2026-04-21T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проводит проверку после сообщений в соцсетях о первокласснике, которого из-за забытого пропуска не пустили в одну из школ Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Правоохранители оценят соблюдение требований законодательства при организации образовательного процесса. Они выяснят все обстоятельства происшествия и при наличии оснований примут меры реагирования.Ранее сообщалось, что в Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование. За первое полугодие 2025 года в институт уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым поступило 427 обращений, большая их часть (187) касается права детей жить и воспитываться в семье.

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керчь, школа, образование в крыму и севастополе, дети, прокуратура республики крым