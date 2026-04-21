Останутся ли скидки на маркетплейсах - ответ Минпромторга - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Останутся ли скидки на маркетплейсах - ответ Минпромторга
В России не планируют вводить полный запрет скидок на маркетплейсах. Новый законопроект, предложенный Минпромторгом РФ, предполагает согласование скидок с продавцами. РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В России не планируют вводить полный запрет скидок на маркетплейсах. Новый законопроект, предложенный Минпромторгом РФ, предполагает согласование скидок с продавцами. Об этом заявил замглавы министерства Роман Чекушов.Заместитель министра пояснил, что в соответствии с новыми правилами продавец вправе принимать решение о согласовании либо несогласовании снижении цены на собственный товар.Ранее сообщалось, что российские банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели взаимодействия и могут в перспективе запустить новые совместные бизнес-решения, ориентированные на удобство клиентов.Также сообщалось, что в России с 1 апреля вступили в силу новые правила выплат за товары в рассрочку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд отклонил иск Бакальчука о сделке по передаче активов WildberriesКонтроль за интернет-торговлей усилят с 1 октябряПочту России ждут системные изменения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В России не планируют вводить полный запрет скидок на маркетплейсах. Новый законопроект, предложенный Минпромторгом РФ, предполагает согласование скидок с продавцами. Об этом заявил замглавы министерства Роман Чекушов.
"В том законопроекте, который мы направили в федеральные органы исполнительной власти, есть конкретная формулировка: любые скидки, которые маркетплейсы вводят за свой собственный счет, должны быть прямым образом согласованы с продавцами", - приводит слова Чекушова РИА Новости.
Заместитель министра пояснил, что в соответствии с новыми правилами продавец вправе принимать решение о согласовании либо несогласовании снижении цены на собственный товар.
Ранее сообщалось, что российские банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели взаимодействия и могут в перспективе запустить новые совместные бизнес-решения, ориентированные на удобство клиентов.
Также сообщалось, что в России с 1 апреля вступили в силу новые правила выплат за товары в рассрочку.
