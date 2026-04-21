Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин
Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин
Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 21.04.2026
владимир путин (политик)
россия
выборы
государственная дума рф
общество
Противники России попытаются внести раскол в общество во время выборов в РФ – Путин

15:17 21.04.2026 (обновлено: 15:20 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".
"Наши оппоненты, так их назовем, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества", – заявил президент.
При этом он выразил уверенность в невозможности дестабилизировать ситуацию, а избиратели предпочтут конструктивные политические программы.
"Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела", – сказал глава российского государства.
Премия "Служение" – главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участники СВО привнесут в работу Госдумы новую энергию - Константинов
Попытки "раскачать ситуацию" в преддверии парламентских выборов не пройдут - депутат Госдумы
В Госдуме ответили на попытки дестабилизировать ситуацию в РФ перед выборами
 
15:54Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
15:46Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
15:38Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
15:28В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно
15:17Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин
15:01Часть Алушты обесточена
14:58ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
14:52Новости СВО: армия России улучшает тактическое положение и уничтожает противника
14:37В Севастополе начинают строить тоннель
14:28Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
14:17Крым нарастил собственные доходы на 20% за год
14:09Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева
14:00Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году
13:51В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
13:38У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 лет
13:29Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
13:21"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
13:15Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
13:12Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
13:02Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
Лента новостейМолния