Новости СВО: армия России улучшает тактическое положение и уничтожает противника

2026-04-21T14:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки Вооруженные Силы Российской Федерации ликвидировали более 1000 украинских солдат, освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской и Сумской областях. Киев потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств.Воска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Поразили формирования трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и уничтожили склад боеприпасов и четыре склада материальных средств. Противник потерял свыше 190 военнослужащих.Группировка войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Российские бойцы поразили живую силу и технику двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Потери врага – свыше 340 военнослужащих.Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение противнику в Днепропетровской и Запорожской областях, а также Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожили более 55 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 434 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФПод контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала годаГолос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе

