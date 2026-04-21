Народу нету, дыши себе – репортаж с апрельской набережной Судака
В Судаке к курортному сезону готовят отели и кафе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Сегодня в Судаке погода для променада по набережной нелетная. Если еще вчера было солнечно и до +17 градусов, что сегодня всего +10, и небу чего-то взгрустнулось, того и гляди пустит слезу. Юго-западный ветер сменяется северо-западным, у моря холодно. Фотограф ворчит, что свет не тот и картинки нету. Но ведь редакционного задания никто не отменял. Так что идем по набережной, которой совсем скоро встречать сезон.
Первыми, кого встречаем, становятся три пенсионерки с Кубани. В руках у них палки для скандинавской ходьбы, а в глазах – интерес к биноклю, заглянув в который можно разглядеть как следует живописный горизонт и красоты Генуэзской крепости.
Любовь Константиновна, Людмила Сергеевна и Наталья Васильевна рассказывают, что только вчера приехали, в санаторий заселились, будут укреплять свои опорно-двигательные аппараты, спины и локти. А пока вот гуляют, осматриваются и фотографируются, потому что красиво очень.
"Мы сезона не ждем. Нам в сезон тут очень дорого, у нас сейчас сезон", - признаются туристки, смеясь.
Услугами бинокля они так и не пользуются. Платно. Минута - 50 рублей. Услуги селфимата (аппарат, который сделает ваш портрет за 200 рублей) тоже пока не востребованы - два велосипедиста и бегун промчались мимо, даже не взглянув на него.
Вот родители - еще молодые, лениво толкают коляску с новорожденным, а впереди бежит старшая. Девчушка лет шести-семи обернута в плед поверх куртки.
В сером небе, похожем на холст, на который художник сточил графитный стержень и затем аккуратно растер пальцем получившуюся пыль, скучают чайки. А здесь, на набережной, хозяйничают голуби. Ходят деловые, чуть нахохлившись.
Холодному порывистому ветру не рады и домики-прилавки, они грустят, еще закрытие и не покрашенные, вытянувшись в шеренгу вдоль берега. Магазин крымской косметики тоже закрыт, а вот лечебные шерстные пояса продают. Их сезон, судя по всему, еще продолжается.
Едой, как в летние дни, еще не пахнет. И дискотечные ритмы не звучат. Открыта кофейня, но за столиками на улице - никого. Зазывает заглянуть к себе магазин одежды больших размеров. Объявленная скидка в 50 процентов - весомый аргумент прикупить весеннюю обновку. Жаль только, что размер не подходит.
Жизнь кипит в восточной лавочке. Здесь продают этнических мотивов изысканную кухонную утварь, светильники, украшенные мозаикой, расшитые завитками сумочки и массивные украшения "под серебро". Товаром интересуются две изысканные немолодые покупательницы. Вера и Нина.
И пока Нина тщательно выбирает мельничку для перца, ее подруга Вера рассказывает: "Мы приехали на отдых в Судак из Москвы еще 13 апреля, и всем очень довольны! В санатории есть массаж, сероводородные ванны, ингаляции, фиточай. Есть бассейн подогреваемый, с морской водой. Все это входит в стоимость путевки. Кормят хорошо! Даже булочку с кефиром дают!"
Еще Вера с гордостью признается, что в минувшую субботу, 18 апреля, она уже открыла сезон - искупалась в море. Самочувствие, говорит, отличное. И она такая здесь не одна. На набережной ею также был замечен мужчина, который принимает морские ванны каждый день. И на погоду не ориентируется.
"Нам в Судаке очень нравится. Здесь и воздух, и природа - замечательные. Сейчас вообще здорово - народа нету, ходи - дыши", - признаются туристки, теннисистки, участницы программы "Московское долголетие".
- Вы к курортному сезону готовитесь? - спрашиваю у хозяйки лавочки Эльвиры.
- Конечно! Буду белить и красить фасад магазина. Раньше арендодатель эти работы производил сам, а в этом году - мне сказал делать. Вот, жду, когда немного потеплеет, чтобы этим заняться. Но до 1 мая точно все сделаю.
А вот в отеле, который раскинулся в центре набережной, не ждут с моря погоды. Здесь полным ходом уже идут строительные работы.
- К сезону закончите?! - кричу рабочим, подходя вплотную к решетчатому забору, за которым кипит работа.
- Конечно! Но мы не красим-белим, мы колоннаду с нуля создаем, - говорит один из рабочих - рыжебородый, большой и приветливый, словно русский богатырь из сказки.
Поясняет еще, что эта колоннада, которую они делают, будет точно такой же как та, которая уже есть. И возвращается к работе - дерево шлифовать. С другой стороны здания трещит сварка.
Еще мы находим два туалета - один закрытый, другой платный, 30 рублей. Неподалеку от туалета, на лавочке, сидит мужчина в синей робе. Скучает. Говорит, что не местный и что работает на грузовике.
"Очень жду сезона! Может, хоть работа появится. Я же пиво вожу. Летом оно в ходу", - признается он.
Сидит он аккурат возле пивной. Вернее, возле деревянного теремка, из которого к лету сделают пивную. Так рассказывают улыбчивые мужчины в опилках. Работают они под шансон. Поют что-то про старый причал в тумане дня. И обещают, что к 1 мая Судак обязательно будет готов к курортному сезону.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
1 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
2 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
3 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
4 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
5 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
6 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
7 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
8 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
9 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9
Судак. Набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев