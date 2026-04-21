Над Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто

В Севастополе сбили пять беспилотников ВСУ – повреждены многоэтажка и два авто
23:36 21.04.2026 (обновлено: 23:51 21.04.2026)
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия атаки ВСУ на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Военные отразили новый удар беспилотников ВСУ по Севастополю. В городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Вечером во вторник в городе была объявлена воздушная тревога. В первые минуты две воздушные цели сбили в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки. Сирены в регионе звучали в течение часа. Всего в этот период было уничтожено пять целей.
"В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - написал губернатор в MAX.
При этом обломки дронов повредили жилую многоэтажку и личные машины.
"В районе улицы Шабалина осколками от сбитого БПЛА посекло два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из МКД повреждено окно на балконе и в комнате", - добавил Развожаев.
Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. В том числе ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, обошлось без жертв и разрушений на земле. В Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных. Всего за минувшие сутки ранения получили пять человек, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Вечером над Крымом и приграничьем сбили еще 9 дронов.