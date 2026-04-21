Над Севастополем сбили 5 воздушных целей – повреждены многоэтажка и авто

Военные отразили новый удар беспилотников ВСУ по Севастополю. В городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

2026-04-21T23:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Военные отразили новый удар беспилотников ВСУ по Севастополю. В городе зафиксированы повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Вечером во вторник в городе была объявлена воздушная тревога. В первые минуты две воздушные цели сбили в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки. Сирены в регионе звучали в течение часа. Всего в этот период было уничтожено пять целей.При этом обломки дронов повредили жилую многоэтажку и личные машины.Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. В том числе ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, обошлось без жертв и разрушений на земле. В Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных. Всего за минувшие сутки ранения получили пять человек, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Вечером над Крымом и приграничьем сбили еще 9 дронов.

