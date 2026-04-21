Рейтинг@Mail.ru
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/my-znaem-chem-vse-zakonchitsya-putin-sdelal-zayavlenie-ob-svo-1155389411.html
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
Россия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T16:30
2026-04-21T16:30
владимир путин (политик)
новости
россия
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154541149_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_fce3cd963e587fb0da05b712ab0d878e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Россия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154541149_125:0:1672:1160_1920x0_80_0_0_964d92ba20a2a9bfbff52568689d27cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, новости сво
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО

Россия знает, чем закончится СВО – Путин

16:30 21.04.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Россия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
"Боевые действия – это всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится, но не будет делать никаких публичных заявлений на этот счет. Будем просто стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты", - сказал российский лидер.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что с начала весны 2026 года российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Всего с начала этого года под контроль ВС РФ перешли 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
