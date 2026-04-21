Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
Путин: мужество местных властей приграничья стало примером для всей страны

15:54 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал примером для всей России мужество работников муниципальных органов самоуправления, которые трудятся в новых регионах и приграничье.
Он отметил стойкость команд, работающих на исторических территориях – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, – в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам.

"Особые слова муниципальным командам, . Мужество людей, кто, несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях, – пример для всей страны", - сказал глава государства на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".

Путин отметил, что труд представителей местного самоуправления требует много сил, времени и энергии.
"Люди идут к вам с самыми разными проблемами и нуждами. От вашего стремления оперативно решить возникшие вопросы, от внимательного, добросовестного отношения к просьбам людей, к их инициативам зависит атмосфера в городе или на селе, настрой и настроения жителей", - отметил российский лидер.
Управленцы всех уровней являются по сути единой командой, и представители муниципальных органов власти – ее основа, подчеркнул Путин.
