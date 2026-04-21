Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
Президент России Владимир Путин назвал примером для всей России мужество работников муниципальных органов самоуправления, которые трудятся в новых регионах и... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал примером для всей России мужество работников муниципальных органов самоуправления, которые трудятся в новых регионах и приграничье.Он отметил стойкость команд, работающих на исторических территориях – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, – в приграничных и других регионах, подвергающихся террористическим атакам.Путин отметил, что труд представителей местного самоуправления требует много сил, времени и энергии."Люди идут к вам с самыми разными проблемами и нуждами. От вашего стремления оперативно решить возникшие вопросы, от внимательного, добросовестного отношения к просьбам людей, к их инициативам зависит атмосфера в городе или на селе, настрой и настроения жителей", - отметил российский лидер.Управленцы всех уровней являются по сути единой командой, и представители муниципальных органов власти – ее основа, подчеркнул Путин.
Путин: мужество местных властей приграничья стало примером для всей страны
