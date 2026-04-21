Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов

Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов

21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма. РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T09:25

2026-04-21T09:25

2026-04-21T09:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма. 12 лет назад, сразу после исторического воссоединения полуострова с Россией, президент Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития".Все эти годы правительство России совместно с республиканскими органами власти активно работали над исполнением документа. Основные прописанные в нем задачи – обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма в республике ведется строительство многоквартирных домов для реабилитированных, учебных заведений, строятся дороги в местах компактного проживания.Власти поддерживают национальные средства массовой информации. Кроме того, в Крыму каждый год издают десятки книг на языках реабилитированных народов и проводят множество мероприятий для сохранения народных традиций, духовности и культуры.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, народы крыма, праздники и памятные даты