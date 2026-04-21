Минприроды Крыма возглавит новый руководитель - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК во вторник.Павлу Чаговцу 36 лет. С 2014 по 2021 годы он работал на различных должностях в департаменте государственного экологического надзора.В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК во вторник.
"Павел Александрович имеет профильное образование, работает в данной сфере с 2012 года. В настоящее время является заместителем министра экологии", – сказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Павлу Чаговцу 36 лет. С 2014 по 2021 годы он работал на различных должностях в департаменте государственного экологического надзора.
В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.
