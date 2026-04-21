Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК... РИА Новости Крым, 21.04.2026
Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность главы минприроды РК
13:15 21.04.2026 (обновлено: 13:17 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК во вторник.
"Павел Александрович имеет профильное образование, работает в данной сфере с 2012 года. В настоящее время является заместителем министра экологии", – сказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Павлу Чаговцу 36 лет. С 2014 по 2021 годы он работал на различных должностях в департаменте государственного экологического надзора.
В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.
