https://crimea.ria.ru/20260421/minprirody-kryma-vozglavit-novyy-rukovoditel-1155375736.html

Минприроды Крыма возглавит новый руководитель - РИА Новости Крым, 21.04.2026

новости крыма

крым

минэкологии крыма

государственный совет рк (госсовет)

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/48/1118164878_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ca6c892e0febe4ec2bcab8f66ca7c93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК во вторник.Павлу Чаговцу 36 лет. С 2014 по 2021 годы он работал на различных должностях в департаменте государственного экологического надзора.В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

