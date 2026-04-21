Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
У пунктов досмотра перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Керчи, к обеду вторника проезда ожидают 32 авто. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 21.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Керчи, к обеду вторника проезда ожидают 32 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим сооружением с усиленными мерами безопасности. С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
https://crimea.ria.ru/20260105/dosmotr-na-krymskom-mostu-chto-mozhno-brat-s-soboy-i-kak-bystro-proyti-1152202185.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:12 21.04.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом образовалась очередь со стороны Керчи, к обеду вторника проезда ожидают 32 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 32 транспортных средства", – сказано в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим сооружением с усиленными мерами безопасности. С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
5 января, 14:02Ситуация на дорогах Крыма
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
