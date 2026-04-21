Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника
Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника
Крымский мост утром во вторник свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T09:02
2026-04-21T09:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост утром во вторник свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридоруНа капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублейКакая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, керчь, тамань, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника

Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда с обеих сторон

09:02 21.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост утром во вторник свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
