Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю

2026-04-21T10:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. "Силовикам" на "безопасные счета" свои средства перевели 37 человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.Мошенники действуют по отлаженным схемам, подчеркнули правоохранители, например, через звонки. Так, в начале апреля 50-летней жительнице Красногвардейского района позвонил неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ". Собеседник сообщил женщине, что на ее счету происходят подозрительные операции и во избежание хищения денежных средств их нужно отправить на "безопасный счет".Сняв сбережения со счета, заявительница разделила их и четыре раза передавала "доверенному лицу". Таким образом женщина лишилась более 12,5 миллионов рублей."Позвонив в мессенджере и сообщив информацию о замене домофона, злоумышленники завладели деньгами 35-летнего керчанина. Поверив звонившим аферистам, мужчина продиктовал им код, который пришел ему в СМС. После чего со счета заявителя списали 259 тысяч рублей", – рассказали в МВДРанее сообщалось, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистовСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковЖительница Кубани "похоронила" сына за выплату в 2,2 млн рублей

новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия, интернет, кибербезопасность, мошенничество