Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю
Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю
Крымчане за неделю лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. "Силовикам" на "безопасные счета" свои средства перевели 37 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T10:05
2026-04-21T10:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. "Силовикам" на "безопасные счета" свои средства перевели 37 человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.Мошенники действуют по отлаженным схемам, подчеркнули правоохранители, например, через звонки. Так, в начале апреля 50-летней жительнице Красногвардейского района позвонил неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ". Собеседник сообщил женщине, что на ее счету происходят подозрительные операции и во избежание хищения денежных средств их нужно отправить на "безопасный счет".Сняв сбережения со счета, заявительница разделила их и четыре раза передавала "доверенному лицу". Таким образом женщина лишилась более 12,5 миллионов рублей."Позвонив в мессенджере и сообщив информацию о замене домофона, злоумышленники завладели деньгами 35-летнего керчанина. Поверив звонившим аферистам, мужчина продиктовал им код, который пришел ему в СМС. После чего со счета заявителя списали 259 тысяч рублей", – рассказали в МВДРанее сообщалось, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.
новости крыма, крым, мвд по республике крым, происшествия, интернет, кибербезопасность, мошенничество
Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю

В Крыму мошенники похитили 45 миллионов рублей за неделю – МВД

10:05 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. "Силовикам" на "безопасные счета" свои средства перевели 37 человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В Крыму в период с 13 по 19 апреля 37 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись около 45 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Мошенники действуют по отлаженным схемам, подчеркнули правоохранители, например, через звонки. Так, в начале апреля 50-летней жительнице Красногвардейского района позвонил неизвестный, который представился "сотрудником ФСБ". Собеседник сообщил женщине, что на ее счету происходят подозрительные операции и во избежание хищения денежных средств их нужно отправить на "безопасный счет".
Сняв сбережения со счета, заявительница разделила их и четыре раза передавала "доверенному лицу". Таким образом женщина лишилась более 12,5 миллионов рублей.
"Позвонив в мессенджере и сообщив информацию о замене домофона, злоумышленники завладели деньгами 35-летнего керчанина. Поверив звонившим аферистам, мужчина продиктовал им код, который пришел ему в СМС. После чего со счета заявителя списали 259 тысяч рублей", – рассказали в МВД
Ранее сообщалось, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.
