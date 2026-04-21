Крымчане могут выбрать территории для благоустройства

В Крыму стартовало голосование за территории под благоустройство – Аксенов

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваПроект благоустройства общественной территории в Симферополе
Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Крымчане могут выбрать общественные территории для благоустройства. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, голосование уже стартовало.
"Стартовало ежегодное Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В этом году в Крыму на обсуждение вынесены 24 общественные территории из девяти муниципальных образований. Это Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Саки, Феодосия, Алушта, Белогорск, Симферополь и пгт Раздольное", – написал Аксенов в своем канале в МАХ.
Сделать свой выбор на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru могут жители Крыма старше 14 лет. Также можно голосовать с помощью волонтеров, которые будут работать в общественных местах.
Он напомнил, что голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В Крыму в этом году на реализацию идей местных жителей по благоустройству сел и поселков выделено 233,4 миллиона рублей.
