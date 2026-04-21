Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году
Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крым подписал 14 инвестиционных соглашений на 67 млрд рублей с начала года

© Telegram-канал Владимира Константинова
Российский Крым — инвестиционно привлекательный регион
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.
"В прошлом году заключено 44 новых соглашения на 150 миллиардов рублей. В этом году уже подписано 14 соглашений на сумму 67 миллиардов", - сказал Гоцанюк.
Он отметил, что республика уверенно сохраняет позиции в числе лидеров национального рейтинга инвестиционных климатов, занимая седьмое место среди субъектов Российской Федерации.
"Задачу, которую ставил президент по привлечению до 1 января 2026 года 800 миллиардов рублей внебюджетных средств в экономику региона, мы полностью выполнили и даже перевыполнили плановые показатели более чем на 70 миллиардов рублей", - указал глава крымского правительства.
Гоцанюк добавил, что в рамках свободной экономической зоны реализуются 1349 инвестпроектов с суммарным объемом капиталовложений свыше 300 миллиардов рублей.
К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в Крым, в том числе частных, на 60%, подчеркнул председатель Совмина РК.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько вложили инвесторы в сельское хозяйство Крыма за 12 лет
Крым начнет наращивать инвестиции в промышленность
Перевыполняем план: Развожаев о развитии Севастополя за 12 лет
 
15:54Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
15:46Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
15:38Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
15:28В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно
15:17Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин
15:01Часть Алушты обесточена
14:58ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
14:52Новости СВО: армия России улучшает тактическое положение и уничтожает противника
14:37В Севастополе начинают строить тоннель
14:28Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
14:17Крым нарастил собственные доходы на 20% за год
14:09Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева
14:00Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году
13:51В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
13:38У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 лет
13:29Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
13:21"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
13:15Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
13:12Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
13:02Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
Лента новостейМолния