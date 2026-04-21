https://crimea.ria.ru/20260421/krym-zaklyuchil-investitsionnye-soglasheniya-na-67-mlrd-rubley-v-etom-godu-1155376606.html

Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году

Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году

Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей.

2026-04-21T14:00

2026-04-21T14:00

2026-04-21T14:00

крым

новости крыма

экономика крыма

инвестиции

юрий гоцанюк

государственный совет рк (госсовет)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131690190_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1769f96c9419324d7e81560de5d11fc4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.Он отметил, что республика уверенно сохраняет позиции в числе лидеров национального рейтинга инвестиционных климатов, занимая седьмое место среди субъектов Российской Федерации.Гоцанюк добавил, что в рамках свободной экономической зоны реализуются 1349 инвестпроектов с суммарным объемом капиталовложений свыше 300 миллиардов рублей.К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в Крым, в том числе частных, на 60%, подчеркнул председатель Совмина РК.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, экономика крыма, инвестиции, юрий гоцанюк, государственный совет рк (госсовет)