https://crimea.ria.ru/20260421/krym-zaklyuchil-investitsionnye-soglasheniya-na-67-mlrd-rubley-v-etom-godu-1155376606.html
Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году
2026-04-21T14:00
крым
новости крыма
экономика крыма
инвестиции
юрий гоцанюк
государственный совет рк (госсовет)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131690190_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1769f96c9419324d7e81560de5d11fc4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131690190_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4bc6d7867cc049e6ce4fa0aad0f844be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Крым подписал 14 инвестиционных соглашений на 67 млрд рублей с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Крым за прошлый год заключил 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.
"В прошлом году заключено 44 новых соглашения на 150 миллиардов рублей. В этом году уже подписано 14 соглашений на сумму 67 миллиардов", - сказал Гоцанюк.
Он отметил, что республика уверенно сохраняет позиции в числе лидеров национального рейтинга инвестиционных климатов, занимая седьмое место среди субъектов Российской Федерации.
"Задачу, которую ставил президент по привлечению до 1 января 2026 года 800 миллиардов рублей внебюджетных средств в экономику региона, мы полностью выполнили и даже перевыполнили плановые показатели более чем на 70 миллиардов рублей", - указал глава крымского правительства.
Гоцанюк добавил, что в рамках свободной экономической зоны реализуются 1349 инвестпроектов с суммарным объемом капиталовложений свыше 300 миллиардов рублей.
К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в Крым, в том числе частных, на 60%, подчеркнул председатель Совмина РК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: