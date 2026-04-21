Крым нарастил собственные доходы на 20% за год

2026-04-21T14:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Собственные доходы Крыма в прошлом году увеличились более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.Как уточнил Гоцанюк, поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год увеличились почти на 25%, от налога на прибыль – на 16%.Доходы от использования имущества, находящегося в собственности республики, выросли на 25%, добавил председатель Совмина РК.Кроме того, за год в регионе создано свыше 9000 рабочих мест, а средняя зарплата выросла на 17% и составила 63,8 тысячи рублей, проинформировал Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФВ Севастополе снизят налоги для бизнесаВ Крыму завершили реорганизацию налоговой

