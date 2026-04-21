Крым нарастил собственные доходы на 20% за год - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крым нарастил собственные доходы на 20% за год
Собственные доходы Крыма в прошлом году увеличились более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Собственные доходы Крыма в прошлом году увеличились более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.Как уточнил Гоцанюк, поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год увеличились почти на 25%, от налога на прибыль – на 16%.Доходы от использования имущества, находящегося в собственности республики, выросли на 25%, добавил председатель Совмина РК.Кроме того, за год в регионе создано свыше 9000 рабочих мест, а средняя зарплата выросла на 17% и составила 63,8 тысячи рублей, проинформировал Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФВ Севастополе снизят налоги для бизнесаВ Крыму завершили реорганизацию налоговой
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Собственные доходы Крыма в прошлом году увеличились более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.

"Собственные доходы Крыма вросли более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей. За этим результатом стоит несколько факторов: прежде всего рост экономической активности, усиление взаимодействия с бизнес-сообществом, увеличение фонда оплаты труда", – сказал крымский премьер.

Как уточнил Гоцанюк, поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год увеличились почти на 25%, от налога на прибыль – на 16%.
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности республики, выросли на 25%, добавил председатель Совмина РК.

"В целом в бюджет Крыма (в 2025 году – ред.) поступило почти 302 миллиарда рублей. Плановые показатели перевыполнены на 4,5%", – отметил крымский премьер.

Кроме того, за год в регионе создано свыше 9000 рабочих мест, а средняя зарплата выросла на 17% и составила 63,8 тысячи рублей, проинформировал Гоцанюк.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ
В Севастополе снизят налоги для бизнеса
В Крыму завершили реорганизацию налоговой
 
15:54Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
15:46Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
15:38Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
15:28В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно
15:17Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин
15:01Часть Алушты обесточена
14:58ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
14:52Новости СВО: армия России улучшает тактическое положение и уничтожает противника
14:37В Севастополе начинают строить тоннель
14:28Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
14:17Крым нарастил собственные доходы на 20% за год
14:09Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева
14:00Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году
13:51В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
13:38У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 лет
13:29Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
13:21"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
13:15Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
13:12Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
13:02Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
Лента новостейМолния