Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Республика Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписи под документом поставили министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T10:55
Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
10:48 21.04.2026 (обновлено: 10:55 21.04.2026)
СИМФЕРОПЛЬ, 21апр – РИА Новости Крым. Республика Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписи под документом поставили министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий и глава ростовского Минэкономразвития Павел Павлов.
"Сотрудничество в сфере туризма может быть реализовано через совместные проекты, например, маршруты для автотуристов, гастро и агропромышленный туризм, через совместное активное информационное продвижение. Это позволит не только увеличить двусторонние туристические потоки, но и повысить вовлеченность бизнеса в совместные проекты и инвестиционную привлекательность обоих регионов", – отметил Сергей Ганзий.
Регионы договорились совместно создавать условия для активного использования природного и культурного потенциала Крыма и Ростовской области, содействовать установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, развитию традиционных и открытию новых туристских маршрутов, а также всех видов туризма, в том числе оздоровительного, сельского, событийного, экологического и активного.
Подчеркивая важность взаимодействия Крыма и Ростовской области, Павел Павлов отметил, что совместные туристические проекты позволят изменить восприятие Ростовской области как исключительно транзитного пункта и раскрыть ее потенциал полноценной туристической дестинации. Такие инициативы станут катализатором развития малого и среднего бизнеса вдоль трассы М4 "Дон" и позволят существенно улучшить инфраструктуру вдоль ключевых автомобильных маршрутов.
"Часто Ростовскую область воспринимают лишь как транзитный пункт по пути в Крым из центральной России. Но это глубокое заблуждение: наш регион – полноценная точка притяжения с богатой историей, самобытной культурой и уникальными природными ландшафтами. Трасса М4 "Дон" – не просто дорога к морю", – сказал Павел Павлов.
И отметил, что по пути автотуристы могут познакомиться с казачьими станицами, посетить этнографические комплексы, попробовать донские деликатесы, увидеть живописные берега Дона и Азовского моря.
Ранее Крым и Воронежская область подписали соглашение
о развитии туризма. Соглашение направлено на реализацию взаимовыгодных проектов, которые будут направлены на развитие туристского потока.
Читайте также на РИА Новости Крым: