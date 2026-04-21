Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Республика Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписи под документом поставили министр курортов и туризма... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T10:48
2026-04-21T10:55
новости крыма
новости
ростовская область
крым в истории: секреты, факты, фото
туризм в крыму
внутренний туризм
сотрудничество
трасса м-4 "дон"
СИМФЕРОПЛЬ, 21апр – РИА Новости Крым. Республика Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписи под документом поставили министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий и глава ростовского Минэкономразвития Павел Павлов.Регионы договорились совместно создавать условия для активного использования природного и культурного потенциала Крыма и Ростовской области, содействовать установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, развитию традиционных и открытию новых туристских маршрутов, а также всех видов туризма, в том числе оздоровительного, сельского, событийного, экологического и активного.Подчеркивая важность взаимодействия Крыма и Ростовской области, Павел Павлов отметил, что совместные туристические проекты позволят изменить восприятие Ростовской области как исключительно транзитного пункта и раскрыть ее потенциал полноценной туристической дестинации. Такие инициативы станут катализатором развития малого и среднего бизнеса вдоль трассы М4 "Дон" и позволят существенно улучшить инфраструктуру вдоль ключевых автомобильных маршрутов.И отметил, что по пути автотуристы могут познакомиться с казачьими станицами, посетить этнографические комплексы, попробовать донские деликатесы, увидеть живописные берега Дона и Азовского моря.Ранее Крым и Воронежская область подписали соглашение о развитии туризма. Соглашение направлено на реализацию взаимовыгодных проектов, которые будут направлены на развитие туристского потока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские праздники в Крыму – отельеры ожидают рост турпотокаЗа 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристовШесть мест для привалов оборудовали на Большой Севастопольской тропе
ростовская область
новости крыма, новости, ростовская область, крым в истории: секреты, факты, фото, туризм в крыму, внутренний туризм, сотрудничество, трасса м-4 "дон"
Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

10:48 21.04.2026 (обновлено: 10:55 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПЛЬ, 21апр – РИА Новости Крым. Республика Крым и Ростовская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписи под документом поставили министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий и глава ростовского Минэкономразвития Павел Павлов.

"Сотрудничество в сфере туризма может быть реализовано через совместные проекты, например, маршруты для автотуристов, гастро и агропромышленный туризм, через совместное активное информационное продвижение. Это позволит не только увеличить двусторонние туристические потоки, но и повысить вовлеченность бизнеса в совместные проекты и инвестиционную привлекательность обоих регионов", – отметил Сергей Ганзий.

Регионы договорились совместно создавать условия для активного использования природного и культурного потенциала Крыма и Ростовской области, содействовать установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, развитию традиционных и открытию новых туристских маршрутов, а также всех видов туризма, в том числе оздоровительного, сельского, событийного, экологического и активного.
Подчеркивая важность взаимодействия Крыма и Ростовской области, Павел Павлов отметил, что совместные туристические проекты позволят изменить восприятие Ростовской области как исключительно транзитного пункта и раскрыть ее потенциал полноценной туристической дестинации. Такие инициативы станут катализатором развития малого и среднего бизнеса вдоль трассы М4 "Дон" и позволят существенно улучшить инфраструктуру вдоль ключевых автомобильных маршрутов.

"Часто Ростовскую область воспринимают лишь как транзитный пункт по пути в Крым из центральной России. Но это глубокое заблуждение: наш регион – полноценная точка притяжения с богатой историей, самобытной культурой и уникальными природными ландшафтами. Трасса М4 "Дон" – не просто дорога к морю", – сказал Павел Павлов.

И отметил, что по пути автотуристы могут познакомиться с казачьими станицами, посетить этнографические комплексы, попробовать донские деликатесы, увидеть живописные берега Дона и Азовского моря.
Ранее Крым и Воронежская область подписали соглашение о развитии туризма. Соглашение направлено на реализацию взаимовыгодных проектов, которые будут направлены на развитие туристского потока.
Новости КрымаНовостиРостовская областьКрым в истории: секреты, факты, фотоТуризм в КрымуВнутренний туризмСотрудничествоТрасса М-4 "Дон"
 
