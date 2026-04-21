Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T00:01

2026-04-21T00:01

2026-04-21T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12…+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +11, днем от +12 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260420/prosnutsya-na-rassvete-i-zagadat-zhelanie-v-krymu-mozhno-budet-uvidet-zvezdopad-1155358378.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр