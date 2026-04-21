Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12…+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +11, днем от +12 до +16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым во вторник дожди и сильный ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12…+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +11, днем от +12 до +16 градусов.
Астрономия - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Вчера, 20:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
 
00:01Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
22:57Удар ВСУ по Туапсе и землетрясение на Кубани: главное за день
22:44Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму
22:21Умер народный артист России Сергей Стадлер
22:08На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов
21:55В Севастополе подешевели сахар и яйца
21:43В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
21:22Над Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ
21:07Кому нельзя быть донором
20:57В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
20:38Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
20:24Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
20:08В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
19:52Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
19:37В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
19:19В Севастополе открыли рейд
19:17В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
19:03В Севастополе перекрыли рейд третий раз за день
18:48В Симферополе открыт сезон работы городских фонтанов – видео
Лента новостейМолния