Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
2026-04-21T00:01
Холодный атмосферный фронт принесет в Крым во вторник дожди и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Во вторник ночью на полуострове без существенных осадков, утром и днем холодный атмосферный фронт вызовет дожди. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +11…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12…+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, утром, днем дождь. Ветер ночью южный, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы от +6 до +11, днем от +12 до +16 градусов.
