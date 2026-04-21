Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство
Производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Эти деньги помогают компенсировать затраты на сырье, энергию, перевозки и прочие расходы, чтобы цены на хлеб оставались прежними. На программу выделили 36 миллионов рублей. Результат уже есть: в прошлом году произвели и продали более 14 тысяч тонн продукции, добавили в пресс-службе."Документы принимают до 27 апреля включительно", – уточнили в правительстве.Ранее стало известно, что больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Субсидия покрывает до 80% затрат на молодые и плодоносящие виноградники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектовКрым может стать родиной нового уникального российского бренда медаФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
