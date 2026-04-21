Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство
Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство
2026-04-21T11:37
Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство

11:37 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Производители хлебной продукции в Севастополе могут получить денежную поддержку на покрытие затрат на производство. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Поддержка компенсирует часть затрат – 2 970 рублей за тонну произведенного и проданного хлеба и хлебобулочных изделий", – говорится в сообщении.
Эти деньги помогают компенсировать затраты на сырье, энергию, перевозки и прочие расходы, чтобы цены на хлеб оставались прежними. На программу выделили 36 миллионов рублей. Результат уже есть: в прошлом году произвели и продали более 14 тысяч тонн продукции, добавили в пресс-службе.
"Документы принимают до 27 апреля включительно", – уточнили в правительстве.
Ранее стало известно, что больше 263 миллионов рублей выделили виноградарям и виноделам Севастополя на уход за виноградниками в этом году. Субсидия покрывает до 80% затрат на молодые и плодоносящие виноградники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жители крымских сел получат 233 миллиона на реализацию своих проектов
Крым может стать родиной нового уникального российского бренда меда
Фермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантов
 
13:38У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну
13:29Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
13:21"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
13:15Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
13:12Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
13:02Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
12:52Россия готова возобновить подачу нефти в Венгрию по "Дружбе"
12:39В Севастополе непогода остановила паром
12:34Армия России взяла под контроль еще два поселка в ДНР и Харьковской области
12:32Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщение
12:22В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
12:10Лавинная опасность объявлена в Сочи
12:00Жителя Севастополя наказали за призывы убивать русских
11:46В Крым возвращаются морозы
11:37Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство
11:33Скоробогатова: банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели
11:25Чем закончится конфликт США и Ирана
11:05В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животных
10:48Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
10:22Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
Лента новостейМолния