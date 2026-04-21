Как в Крыму помогают гражданам из числа реабилитированных народов - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Как в Крыму помогают гражданам из числа реабилитированных народов
Как в Крыму помогают гражданам из числа реабилитированных народов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за 2026 год планируют ввести в эксплуатацию четыре объекта в рамках мероприятий по обустройству граждан из числа реабилитированных народов. Всего за прошедшие годы открыли 62 таких строения. Об этом в своем канале в Mах сообщил глава республики Сергей Аксенов.С 2015 года при поддержке государства издано около 300 книг на языках народов Крыма общим тиражом порядка 110 тысяч экземпляров. Это социально значимая литература, в том числе направленная на патриотическое воспитание, рассказал Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что региональная власть оказывает поддержку национально-культурным автономиям, ежегодно проводятся этнокультурные и просветительские мероприятия.Накануне председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов сообщил, что в Крыму на обустройство мест компактного проживания реабилитированных народов израсходовано более 18 миллиардов рублей за 10 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за 2026 год планируют ввести в эксплуатацию четыре объекта в рамках мероприятий по обустройству граждан из числа реабилитированных народов. Всего за прошедшие годы открыли 62 таких строения. Об этом в своем канале в Mах сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За прошедшие годы в рамках мероприятий по обустройству граждан из числа реабилитированных народов введено в эксплуатацию 62 объекта, включая инженерную, дорожную инфраструктуру, жилые дома. В текущем году планируется ввести еще четыре объекта", – сказано в сообщении.
С 2015 года при поддержке государства издано около 300 книг на языках народов Крыма общим тиражом порядка 110 тысяч экземпляров. Это социально значимая литература, в том числе направленная на патриотическое воспитание, рассказал Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что региональная власть оказывает поддержку национально-культурным автономиям, ежегодно проводятся этнокультурные и просветительские мероприятия.

"Крым – общий дом для представителей разных народов, территория мира, согласия и взаимного уважения. Наша сила – в многообразии и единстве", – уверен глава республики.

Накануне председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов сообщил, что в Крыму на обустройство мест компактного проживания реабилитированных народов израсходовано более 18 миллиардов рублей за 10 лет.
