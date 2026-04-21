Рейтинг@Mail.ru
"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/gorbatyy-most-v-simferopole-gotovyat-k-otkrytiyu-nazvana-data-1155376067.html
"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
2026-04-21T13:21
2026-04-21T13:28
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_28583f1377feea5b2d450143b51236bb.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1058:793_1920x0_80_0_0_5fe7c92725377d8bb69abff4921075ba.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:21 21.04.2026 (обновлено: 13:28 21.04.2026)
 
© РИА Новости Крым"Горбатый" мост
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Движение транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе – так называемому "горбатому" мосту – будет запущено к 20 мая текущего года. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте республики о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.
"К 20 мая мы рабочее движение откроем по мосту через железнодорожный переезд на улице Москалева", – сказал Гоцанюк.
Председатель Совмина РК отметил, что за последнте годы в Крыму отремонтированы более 60 дорожных мостов общей протяженностью более 2500 погонных метров.
В этом году будут капитально отремонтированы путепроводы в Маслово Джанкойского района, Петровке Красногвардейского района, селе Ишунь Красноперекопскогл района, а также мосты в Алуште и Ялте, добавил крымский премьер.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния