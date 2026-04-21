"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата

"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата - РИА Новости Крым, 21.04.2026

"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата

Движение транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе – так называемому "горбатому" мосту – будет запущено к 20 мая текущего года. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T13:21

2026-04-21T13:21

2026-04-21T13:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Движение транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе – так называемому "горбатому" мосту – будет запущено к 20 мая текущего года. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте республики о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год."К 20 мая мы рабочее движение откроем по мосту через железнодорожный переезд на улице Москалева", – сказал Гоцанюк.Председатель Совмина РК отметил, что за последнте годы в Крыму отремонтированы более 60 дорожных мостов общей протяженностью более 2500 погонных метров.В этом году будут капитально отремонтированы путепроводы в Маслово Джанкойского района, Петровке Красногвардейского района, селе Ишунь Красноперекопскогл района, а также мосты в Алуште и Ялте, добавил крымский премьер.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.

симферополь

симферополь, новости крыма, городская среда, транспорт, логистика