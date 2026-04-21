"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
2026-04-21T13:21
симферополь, новости крыма, городская среда, транспорт, логистика
Движение по "горбатому" мосту в Симферополе откроют до 20 мая – власти
13:21 21.04.2026 (обновлено: 13:28 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Движение транспорта по путепроводу на улице Москалева в Симферополе – так называемому "горбатому" мосту – будет запущено к 20 мая текущего года. Об этом сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте республики о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год.
"К 20 мая мы рабочее движение откроем по мосту через железнодорожный переезд на улице Москалева", – сказал Гоцанюк.
Председатель Совмина РК отметил, что за последнте годы в Крыму отремонтированы более 60 дорожных мостов общей протяженностью более 2500 погонных метров.
В этом году будут капитально отремонтированы путепроводы в Маслово Джанкойского района, Петровке Красногвардейского района, селе Ишунь Красноперекопскогл района, а также мосты в Алуште и Ялте, добавил крымский премьер.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года.
Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства – 550 миллионов рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
