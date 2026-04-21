Евросоюз запретит въезд ветеранам спецоперации - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Евросоюз запретит въезд ветеранам спецоперации
Европейские чиновники планируют с 1 июня запретить ветеранам спецоперации въезжать в страны Европейского Союза. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник... РИА Новости Крым, 21.04.2026
Евросоюз запретит въезд ветеранам спецоперации

Ветеранам СВО хотят запретить въезд в Европу с 1 июня – Каллас

20:10 21.04.2026
 
© AP Photo Virginia Mayo — Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Европейские чиновники планируют с 1 июня запретить ветеранам спецоперации въезжать в страны Европейского Союза. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы выступим с предложениями ограничить въезд бывших российских участников СВО в Европейский Союз к июню", - сказала она.
Также, по ее словам, ЕС обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России.
Профессиональный уровень чиновников в Европе безнадежно деградировал. Главу дипломатии ЕС Каю Каллас, например, в Крыму не назначили бы и руководителем администрации города или района, заявлял ранее спикер парламента республики Владимир Константинов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
