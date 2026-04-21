Рейтинг@Mail.ru
ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/es-v-rasteryannosti-dlya-ukrainy-ne-khvataet-22-milliarda-evro-1155394143.html
ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_1907ebbb88568042f1f47273379fa1fa.jpg
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_07f2e617ab1b3630275bdf2a3490a4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), украина, коллективный запад, западная помощь украине, в мире, новости, политика, внешняя политика
ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро

18:42 21.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз пока не может найти источники для финансирования потребностей Украины на сумму 22,5 миллиарда евро в следующем году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщают украинские СМИ.
По его словам, две трети финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы покроет кредит ЕС на 90 млрд евро (по 45 млрд на год). Пока его блокирует Венгрия, но вето, скорее всего, будет снято после возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".
Еще треть на текущий год обещают покрыть другие международные партнеры. Однако покрытие еще трети потребностей остается под вопросом.
"Я бы сказал, что сейчас в большей степени мы обеспечены. В этом году гораздо более острым вопросом является дефицит финансирования на 2027 год", - сказал Домбровскис.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе Верховная рада планирует рассмотреть законопроекты по международным обязательствам, под выполнение которых западные кредиторы выделят Украине новые транши. В их числе налогообложение цифровых платформ, отмена льготы на посылки, введение НДС для физлиц-предпринимателей, а также внедрение сбора в 5% после окончания военного положения.
Предоставление Украине кредита ЕС блокирует Венгрия из-за того, что Киев по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
