ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро

ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро - РИА Новости Крым, 21.04.2026

ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро

Евросоюз пока не может найти источники для финансирования потребностей Украины на сумму 22,5 миллиарда евро в следующем году. Об этом заявил еврокомиссар по... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T18:42

2026-04-21T18:42

2026-04-21T18:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз пока не может найти источники для финансирования потребностей Украины на сумму 22,5 миллиарда евро в следующем году. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, сообщают украинские СМИ.По его словам, две трети финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы покроет кредит ЕС на 90 млрд евро (по 45 млрд на год). Пока его блокирует Венгрия, но вето, скорее всего, будет снято после возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба".Еще треть на текущий год обещают покрыть другие международные партнеры. Однако покрытие еще трети потребностей остается под вопросом.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Ранее СМИ сообщали, что на следующей неделе Верховная рада планирует рассмотреть законопроекты по международным обязательствам, под выполнение которых западные кредиторы выделят Украине новые транши. В их числе налогообложение цифровых платформ, отмена льготы на посылки, введение НДС для физлиц-предпринимателей, а также внедрение сбора в 5% после окончания военного положения.Предоставление Украине кредита ЕС блокирует Венгрия из-за того, что Киев по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

украина

европейский союз (ес), украина, коллективный запад, западная помощь украине, в мире, новости, политика, внешняя политика