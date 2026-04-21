Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ

2026-04-21T15:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России установило дополнительные дни сдачи ЕГЭ для школьников из приграничных регионов. "Для обеспечения безопасности выпускников школ приграничных субъектов РФ, а также для исключения рисков, связанных с массовым подвозом участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей, предусмотрены дополнительные даты для сдачи экзамена по русскому языку и математике", - говорится в сообщении.Выпускники исторических регионов и отдельных школ Белгородской, Брянской и Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации по решению региональных органов управления образования. При желании все выпускники данных регионов могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы. По информации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в этом году участниками ЕГЭ станут порядка 750 тысяч человек, из них 664 тысячи — выпускники текущего года.

егэ, школа, минпросвещения рф, новости, экзамены