Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
15:46 21.04.2026 (обновлено: 15:47 21.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России установило дополнительные дни сдачи ЕГЭ для школьников из приграничных регионов.
"Для обеспечения безопасности выпускников школ приграничных субъектов РФ, а также для исключения рисков, связанных с массовым подвозом участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей, предусмотрены дополнительные даты для сдачи экзамена по русскому языку и математике", - говорится в сообщении.
В 2026 году основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 1 июня по 9 июля. Возможность пересдать один из предметов у выпускников будет 8 и 9 июля. Русский язык участники ЕГЭ смогут сдать 4 и 5 июня. Экзамены по математике базового и профильного уровней назначены на 8 и 9 июня.
Выпускники исторических регионов и отдельных школ Белгородской, Брянской и Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации по решению региональных органов управления образования. При желании все выпускники данных регионов могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы.
По информации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в этом году участниками ЕГЭ станут порядка 750 тысяч человек, из них 664 тысячи — выпускники текущего года.
