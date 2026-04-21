https://crimea.ria.ru/20260421/dlya-shkolnikov-prigranichnykh-regionov-ustanovili-dopolnitelnye-dni-sdachi-ege-1155382737.html
Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
Минпросвещения России установило дополнительные дни сдачи ЕГЭ для школьников из приграничных регионов. РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T15:46
егэ
школа
минпросвещения рф
новости
экзамены
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28062bc2205652dd5d2c67da68e1d7b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137514037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fc4c15e7ae77d9878d59b0f91a51229.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
15:46 21.04.2026 (обновлено: 15:47 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России установило дополнительные дни сдачи ЕГЭ для школьников из приграничных регионов.
"Для обеспечения безопасности выпускников школ приграничных субъектов РФ, а также для исключения рисков, связанных с массовым подвозом участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей, предусмотрены дополнительные даты для сдачи экзамена по русскому языку и математике", - говорится в сообщении.
В 2026 году основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 1 июня по 9 июля. Возможность пересдать один из предметов у выпускников будет 8 и 9 июля. Русский язык участники ЕГЭ смогут сдать 4 и 5 июня. Экзамены по математике базового и профильного уровней назначены на 8 и 9 июня.
Выпускники исторических регионов и отдельных школ Белгородской, Брянской и Курской областей, как и в прошлом году, могут сдать экзамены в форме государственного выпускного экзамена или промежуточной аттестации по решению региональных органов управления образования. При желании все выпускники данных регионов могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы.
По информации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в этом году участниками ЕГЭ станут порядка 750 тысяч человек, из них 664 тысячи — выпускники текущего года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
