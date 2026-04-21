Девять беспилотников уничтожены над Крымом и приграничьем России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Девять беспилотников уничтожены над Крымом и приграничьем России
2026-04-21T20:34
2026-04-21T20:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и приграничные регионы России отражена вечером во вторник силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Ввражеские дроны сбиты над Крымом, а также территориями Белгородской и Курской областей.В период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 39 вражеских БПЛА. В ночь на – 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животныхРостовская область подверглась массированной воздушной атакеНад Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ
Девять беспилотников уничтожены над Крымом и приграничьем России

Над Крымом и приграничьем за три часа сбили еще 9 беспилотников

20:34 21.04.2026 (обновлено: 20:40 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и приграничные регионы России отражена вечером во вторник силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

"21 апреля в период с 17:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

Ввражеские дроны сбиты над Крымом, а также территориями Белгородской и Курской областей.
В период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 39 вражеских БПЛА. В ночь на – 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщали ранее в Минобороны РФ.
