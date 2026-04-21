День поминовения и милостыни: что можно и нельзя делать на Радоницу

Главный день поминовения усопших, Радоница, всегда выпадает на вторник, девятый день после Пасхи. В 2024 году это 12 апреля. В чем смысл праздника, что можно и...

2026-04-21T06:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Главный день поминовения усопших, Радоница, всегда выпадает на вторник, девятый день после Пасхи. В 2024 году это 12 апреля. В чем смысл праздника, что можно и нельзя делать сегодня, РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.В чем смысл Радоницы"В церковно-богослужебной традиции в этот день совершается особое богослужение – поминовение усопших. И этот день именуется Радоница, от слова "радость", то есть мы делимся пасхальной радостью с теми, кто отошел в вечность и в заупокойной молитве выражаем свою любовь и свидетельство того, что Христос умер и воскрес за весь этот мир – и живущих на земле людей, и тех, кто отошел в вечность и может обрести спасение в Господе. Именно об этом совершается заупокойная молитва", – рассказал протоиерей.В этот день православным верующим рекомендуется побывать в храме на божественной литургии, где совершается вселенское поминовение о почивших. Панихида пройдет особым, пасхальным, чином – в ней прозвучат, в том числе, и пасхальные песнопения, "совершится бескровная жертва о наших почивших". После необходимо совершить милостыню, чтобы совершалась заупокойная молитва о сродниках.В этот день необходимо жертвовать тем, кто нуждается в помощи. Делать это можно как на кладбище, отдавая продукты нищим, неимущим, так и дома, среди родных, близких и знакомых.Идем на кладбище"С момента празднования Светлого Христова Воскресенья устав запрещает всякое заупокойное поминовение в связи с пасхальной радостью, но девятый день имеет интересную символику. Мы всякий раз, когда почивший отходит в вечность, на девятый день совершаем панихиду. Душа по своей природе бестелесная, она подобна ангельской природе, поэтому мы просим, чтобы Господь очистил душу всякого человека и сопричислил к девяти чинам ангельским: подобно ангелам души почивших очищаются и сопричисляются к чинам ангельским", – объяснил протоиерей.По его словам, с точки зрения богослужебного устава, посещать могилы родственников нужно именно на Радоницу, во вторник. Но в связи с тем, что во многих регионах нашей страны вторник не является выходным днем, сложилась традиция делать это в выходной, воскресный день, на Антипасху.Важно, что на Радоницу всякое поминовение, которое в качестве продуктов приносится или в храм, на кладбище, или домой, имеет определенный смысл только тогда, когда этим делятся как милостыней. Особенно с бедными, неимущими – так совершается благотворительное служение.На могилках нельзя есть и выпивать"Но недопустимо распивать на могилках спиртные напитки и устраивать целые увеселительные трапезы, это греховно. В Священном Писании сказано, что вино веселит сердце человека. Так говорит царь и пророк Давид в одном из своих псалмов. Но в эти дни никому не весело, потому что на кладбище мы задумываемся о вечности, иногда от этих мыслей слезы текут. И эти слезы должны быть благодатными. Они должны выражаться в молитве", – говорит священнослужитель.Отец Владимир напомнил, что кладбище – это место святое, и здесь должна совершаться только молитва. Традиция трапезничать на могилах родственников – это пережитки языческого прошлого.Ранее глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов рассказал РИА Новости, почему не стоит посещать кладбища и поминать усопших в Светлую Пасхальную неделю.

