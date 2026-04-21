Что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране

Что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране

Кубинское лобби будет "дожимать" президента США Дональда Трампа, чтобы тот провел операцию на Кубе по сценарию свержения власти в Венесуэле. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T22:09

2026-04-21T22:09

2026-04-21T22:09

Андрей Манойло: Кубинское лобби в США будет дожимать Трампа на свержение власти на острове Кубинское лобби в США будет дожимать Трампа на свержение власти на острове audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Кубинское лобби будет "дожимать" президента США Дональда Трампа, чтобы тот провел операцию на Кубе по сценарию свержения власти в Венесуэле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук Андрей Манойло, отметив, что американскому лидеру этот вариант интересен как возможность реабилитироваться после провала в Иране.По словам Манойло, если с поддержкой Украины в контексте происходящего на Ближнем Востоке все предельно ясно – даже после полного провала операции Трампа в Иране и абсолютного поражения республиканцев на выборах в Конгресс победившие демократы продолжат финансировать Киев, – то с Кубой все не так однозначно."Основной объем власти у американцев находится не в руках президента, а в руках Конгресса. И что касается Кубы, то тут интересный сценарий. И здесь, наверное, есть консенсус определенный и у республиканцев, и у демократов", – предположил Манойло.Следовательно, по его мнению, проведение операции на Кубе в определенной степени уже решенный вопрос, другое дело какими силами и средствами попытаются здесь свергать власть. Если пойдут на это до промежуточных выборов в Конгресс США, то военный сценарий используют лишь в крайнем случае, считает Манойло.Таким образом потомки революционеров при поддержке США сами же и дискредитируют великую идею Кубинской революции, "как это было сделано в Венесуэле, когда великие идеи Боливарианской мирной социалистической революции закопали те, кто выдал Мадуро (Николаса, президента Венесуэлы – ред.) американцам, перестреляв охрану", добавил политолог.Хотя США и "будут стараться сделать именно так", найдутся те, кто станет все сильнее давить на Трампа, требуя скорейшего проведения операции на острове, считает Манойло.Речь о кубинском лобби, основу которого составляют потомки переселившихся в США эмигрантов, рассматривающих Кубу как незакрытый гештальт, пояснил он.По его словам, Трамп вынужден прислушиваться к этой категории избирателей не просто потому, что она в США очень влиятельна, но и потому что он очень много ей пообещал в обмен на финансирование и поддержку своего прихода к власти. И это не только пост госсекретаря США, который с победой Трампа в президентской гонке получил представитель кубинского лобби Марко Рубио – потомок эмигрантов, бежавших в свое время с Кубы, добавил Манойло.В то же время успешная операция на Кубе может быть выгодна и самому Трампу, учитывая срывы его инициатив на Ближнем Востоке, сказал Манойло. Единственный фактор, который не дает Трампу дать старт историческим событиям на Кубе прямо сейчас и держит в цейтноте – это Иран, сказал он."И для Трампа, вероятно, это (операция на Кубе - ред.) будет вариантом попытаться реабилитироваться после провала с Ираном. Но это только в том случае, если он умудрится, пусть даже за день до голосования на промежуточных выборах, поставить Иран "на паузу", то есть сделать вид, что ведутся какие-то переговоры", – резюмировал эксперт.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров высказал мнение, что события, происходящие Венесуэле, Иране и могут произойти на Кубе, являются частью войны США против Китая, которая уже началась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США

андрей манойло, куба, мнения, сша, дональд трамп, политика, в мире