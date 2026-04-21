Что можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи
Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять с собой и использовать во время проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Среди них... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять с собой и использовать во время проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Среди них лекарства, перекус и бутылка воды. Разрешенные предметы перечислены в памятке о правилах проведения ЕГЭ.Так, согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника, помимо экзаменационных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам.Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации.Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра.Ранее сообщалось, что в сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – КравцовПереход на 10-летку в школах: в Минпросвещения оценили инициативуКак в Крыму подать документы в первый класс
Рособрнадзор определил список разрешенных на ЕГЭ-2026 вещей
Читайте также на РИА Новости Крым: