Рейтинг@Mail.ru
Что можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/chto-mozhno-vzyat-na-ege-rosobrnadzor-nazval-razreshennye-veschi-1155367390.html
Что можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи
2026-04-21T20:41
2026-04-21T20:41
егэ
экзамены
рособрнадзор
дети
школа
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01da563add02d70460fdcb9c0e085f33.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/71/1118277114_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_444be02a8b9c75e9059f5f0ec42961b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, экзамены, рособрнадзор, дети, школа, новости
Что можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи

20:41 21.04.2026
 
© Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Всероссийская акция Единый день сдачи ЕГЭ родителями
© Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять с собой и использовать во время проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Среди них лекарства, перекус и бутылка воды. Разрешенные предметы перечислены в памятке о правилах проведения ЕГЭ.
Так, согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника, помимо экзаменационных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам.
Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике - линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации.
"Участникам экзамена разрешается при необходимости взять с собой лекарства, перекус, бутилированную питьевую воду, а также специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)", - приводит данные из списка РИА Новости.
Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра.
Ранее сообщалось, что в сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЕГЭЭкзаменыРособрнадзордетиШколаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
