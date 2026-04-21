Чем закончится конфликт США и Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке завершится к ноябрю, подытожив провальную наземную операцию президента США Дональда Трампа в Иране и закрепив за Тегераном новые... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке завершится к ноябрю, подытожив провальную наземную операцию президента США Дональда Трампа в Иране и закрепив за Тегераном новые геополитические приобретения – впервые в истории. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В воскресенье, 19 апреля, Иран отказался от второго раунда переговоров с США. Днем ранее Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом."Судя по требованиям, которые выдвигают персы, они прекрасно понимают, что загнали Трампа в угол. И каждая секунда времени сейчас играет против него и на иранцев", – прокомментировал Манойло.Первые два пункта из трех главных требований Ирана, по словам политолога, "бьют Трампа по его болевой точке по классике теории и практики информационных войн". "Трампу намекают о том, что ответственность должны понести те, кто развязал этот вооруженный конфликт. То есть Трампу намекают скамьей подсудимых", – сказал Манойло.Но самый интересный пункт – третий, в котором речь идет о контроле над Ормузским проливом, добавил эксперт.Трамп осознает все эти и другие риски и вне всяких сомнений объявит и проведет наземную операцию в Иране, так что эскалации стоит ждать в ближайшее время, уверен эксперт."Соединенным Штатам наземная военная операция не нужна исходя из государственных интересов. А вот Трампу нужна позарез, потому что это единственный и безальтернативный путь его личного спасения и реабилитации. Потому что Трамп сейчас в ловушке, и ему деваться некуда, кроме как идти на колоссальный риск, ва-банк и объявлять наземную операцию. Поэтому она будет обязательно", – прокомментировал он.Как долго она продлится, будет зависеть от того, куда первым делом пойдут американцы, сказал Манойло."Если они захотят захватить нефтеносные районы, оккупировать остров, установить военный контроль над Ормузским проливом, то по географии это все-таки ограниченные пространства, и американцы могут тешиться иллюзиями, что этим все и ограничится, но нет", – отметил политолог."То есть высадится корпус вторжения – его перебьют технично, и на этом придется американцам драпать, бросая все, что они взяли с собой. Примерно так будет", уверен эксперт.Таким образом долго – годами или даже месяцами – тянуться наземная операция США, а следовательно, и конфликт вокруг Ирана, не будет, считает он."Закончится конфликт в ближайшее время. К ноябрю, к моменту решающих событий в рамках голосования на промежуточных выборах в Конгресс США он так или иначе завершится точно в той или иной форме. И даже, может быть, чуть раньше", – заключил эксперт.О том, что Трамп готовит вторжение в Иран, которое безусловно свершится, ранее заявлял политолог Павел Шипилин.Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить целую цивилизацию", говоря об Иране в своем посте в социальной сети Truth Social.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана Зеленский сделал дерзкий выпад в адрес Трампа

