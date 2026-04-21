Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-esche-dva-poselka-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1155374427.html
Армия России взяла под контроль еще два поселка в ДНР и Харьковской области
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508588_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_edc8fa23b44282a04f0297644a0e308a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования еще из двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Ранее во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3fb68f112e8ac8dd909785d39936af0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Еще два поселка в ДНР и Харьковской области перешли под контроль российской армии

12:34 21.04.2026 (обновлено: 12:41 21.04.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр"
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования еще из двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Ранее во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине хотят легализовать оружие для гражданского населения
Трое украинцев напали на военкомат во Львове
Современных нацистов ждет участь предшественников – Аксенов о геноциде
 
Харьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОНовые регионы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну
13:29Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
13:21"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
13:15Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
13:12Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
13:02Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
12:52Россия готова возобновить подачу нефти в Венгрию по "Дружбе"
12:39В Севастополе непогода остановила паром
12:34Армия России взяла под контроль еще два поселка в ДНР и Харьковской области
12:32Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщение
12:22В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
12:10Лавинная опасность объявлена в Сочи
12:00Жителя Севастополя наказали за призывы убивать русских
11:46В Крым возвращаются морозы
11:37Хлебопекам Севастополя помогут покрыть затраты на производство
11:33Скоробогатова: банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели
11:25Чем закончится конфликт США и Ирана
11:05В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животных
10:48Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
10:22Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
Лента новостейМолния