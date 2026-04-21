97 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России

2026-04-21T07:12

2026-04-21T07:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Черным морем, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне вечером сообщалось, что средства ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ.В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

черное море, новости крыма, астраханская область, белгородская область, волгоградская область, воронежская область, курская область, ростовская область, самарская область, саратовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)