97 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России
Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Черным морем, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне вечером сообщалось, что средства ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ.В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУИз-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое раненыТуапсе после атаки ВСУ – число пострадавших увеличилось до трех
черное море, новости крыма, астраханская область, белгородская область, волгоградская область, воронежская область, курская область, ростовская область, самарская область, саратовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
07:12 21.04.2026 (обновлено: 07:27 21.04.2026)