97 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
97 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России
Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T07:12
2026-04-21T07:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Черным морем, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне вечером сообщалось, что средства ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ.В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.
97 беспилотников перехватили и уничтожили над Черным морем и регионами России ночью

07:12 21.04.2026 (обновлено: 07:27 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Черным морем, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
Накануне вечером сообщалось, что средства ПВО во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.
Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.
В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое ранены
Туапсе после атаки ВСУ – число пострадавших увеличилось до трех
06:43
Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений
 
09:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника
08:54В Ярославской области задержали три группы пособников украинских мошенников
08:39Как в Крыму помогают гражданам из числа реабилитированных народов
08:24Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов
08:08В Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь лет
07:55Под контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала года
07:36Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
07:1297 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России
07:07В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой
06:43Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений
06:29День поминовения и милостыни: что можно и нельзя делать на Радоницу
06:03Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом
00:01Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
22:57Удар ВСУ по Туапсе и землетрясение на Кубани: главное за день
22:44Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму
22:21Умер народный артист России Сергей Стадлер
22:08На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов
21:55В Севастополе подешевели сахар и яйца
21:43В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
Лента новостейМолния