Какой сегодня праздник: 21 апреля

Какой сегодня праздник: 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Какой сегодня праздник: 21 апреля

Сегодня в России отмечают День местного самоуправления и День главного бухгалтера, итальянцы празднуют День основания Рима, а во всем мире – День творчества и...

2026-04-21T00:00

2026-04-21T00:00

2026-04-21T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечают День местного самоуправления и День главного бухгалтера, итальянцы празднуют День основания Рима, а во всем мире – День творчества и инновационной деятельности.Что празднуют в миреВсемирный день творчества и инновационной деятельности – праздник совсем молодой. Он был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 2017 году.В России 21 апреля отмечают День местного самоуправления и День бухгалтера.В Италии этот день считается днем основания Рима – одного из старейших городов в мире. Эту дату называли исследователи еще в I веке до нашей эры, считая, что в этот день Ромул, убив своего брата Рема, основал укрепленное поселение на берегу Тибра.Знаменательные событияВ 1519 году в этот день испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики. Через два года страна гордых ацтеков была завоевана испанцами.В 1856 году каменщики и строители в Мельбурне прошли маршем по городу, требуя сократить рабочий день до 8 часов. Их требования были удовлетворены, и они стали первыми в мире рабочими, получившими 8-часовой рабочий день без потери в зарплате.В 1932 году был фактически создан Тихоокеанский флот военно-морских сил СССР. Первоначально насчитывал несколько миноносцев и нескольких вспомогательных судов. Сейчас корабельный состав флота насчитывает 82 единицы во главе с ракетным крейсером "Варяг".В 1939 году в Ленинграде открылся первый в Советском Союзе трехзальный кинотеатр "Москва".В 1954 году СССР вступил в ЮНЕСКО.В 1967 году полковник Георгиос Попадопулос за несколько дней до всеобщих выборов в Греции совершил военный переворот, в результате которых в стране на семь лет устанавливается власть "черных полковников".Кто родилсяВ 1735 году родился русский механик-самоучка Иван Кулибин. Среди его изобретений – фонарь-прожектор с отражателем из мельчайших зеркал и речное судно, способное идти против течения. Он также сконструировал "механические ноги" – протезы – и построил лифт с винтовым механизмом. Фамилия Кулибин в русском языке стала нарицательной.В 1816 году родилась Шарлотта Бронте – третий ребенок в семье и первая из трех знаменитых английских сестер-писательниц в Великобритании. Писала под псевдонимом Каррер Белл. Ее перу принадлежит роман "Джейн Эйр" – классическое произведение английской романистики.В 1864 году родился известный немецкий историк и экономист Макс Вебер, считающийся одним из основателей современной социологии.В 1915 году родился американский актер Энтони Куинн, обладатель двух премий "Оскар" за роли второго плана в фильмах "Вива Сапата!" и "Жажда жизни".В 1921 году родилась советский медик, директор Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Ирина Блохина. Является создателем системы классификации бактерий, одним из создателей внутривенного иммуноглобулина для детей.В 1926 году родилась королева Великобритании Елизавета II. Взошла на престол в феврале 1952-го и дольше всех своих предков находилась на английском троне, до самой своей смерти в 2022 году.В 1947 году родился знаменитый американский певец Игги Поп, один из основоположников альтернативного рока. В 2009 году за вклад в развитие рок-культуры певец удостоился звания "Живая легенда".В 1955 году родился Анатолий Кельми, впоследствии взявший себе псевдоним Крис и ставший знаменитым советским и российским певцом и композитором, создателем группы "Рок-ателье".Также в этот день родились няня русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Арина Родионовна Яковлева, кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист СССР Станислав Ростоцкий, американская киноактриса Энди Макдауэлл, российский хоккеист и семикратный чемпион мира Андрей Хомутов, российская писательница детективов Татьяна Устинова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости