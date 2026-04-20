Житель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Житель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы
Житель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы

МВД: севастополец задержан за попытку земельной аферы по поддельному паспорту

09:56 20.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя заказал в "даркнете" поддельный паспорт, по которому хотел завладеть чужим земельным участком. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленник задержан.
"Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступностью поступила информация о том, что 31-летний мужчина заказал через мессенджер поддельный паспорт на имя 74-летней жительницы Севастополя и будет получать посылку с товаром в пункте выдачи одной из служб доставки. В ходе проверки оперативных данных полицейские задержали злоумышленника с липовыми документами", - сообщили в пресс-службе.
Как выяснилось, в прошлом мужчина имел опыт в сопровождении сделок с землей и знал тонкости процесса оформления документов на право собственности. Заметив заброшенный участок, он выяснил данные пожилой хозяйки, узнал в "даркнете" серию и номер ее паспорта, дату и место рождения, и адрес прописки, и заказал аналогичный документ с другим фото, по которому планировал переоформить землю. Довести задуманное до конца не удалось – фигуранта задержали.
За приготовление к совершению мошеннических действий в его отношении открыто уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
