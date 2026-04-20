Житель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы

Житель Севастополя заказал в "даркнете" поддельный паспорт, по которому хотел завладеть чужим земельным участком. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Житель Севастополя заказал в "даркнете" поддельный паспорт, по которому хотел завладеть чужим земельным участком. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленник задержан.Как выяснилось, в прошлом мужчина имел опыт в сопровождении сделок с землей и знал тонкости процесса оформления документов на право собственности. Заметив заброшенный участок, он выяснил данные пожилой хозяйки, узнал в "даркнете" серию и номер ее паспорта, дату и место рождения, и адрес прописки, и заказал аналогичный документ с другим фото, по которому планировал переоформить землю. Довести задуманное до конца не удалось – фигуранта задержали.За приготовление к совершению мошеннических действий в его отношении открыто уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землейОбещал помочь: москвич выманил у крымчанина 2,5 млн рублейВ Крыму аферисты продали землю в несуществующих СНТ на 25 млн рублей

