Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
2026-04-20T18:10
сочи
землетрясение
краснодарский край
новости
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7, которое произошло днем в Сочи, не повлияло на работу инфраструктурных и социальных объектов. Пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Подземный толчок зарегистрирован в 13.34 по московскому времени. Изначально сообщалось, что очаг залегал на глубине семи километров, в 191 километре к юго-востоку от Краснодара и в 23 километрах к югу от Сочи. сейчас глубину уточнили.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло также на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек. Позже на севере-востоке страны в Тихом океане зафиксировали еще десять толчков с магнитудой до 5,4.
Землетрясение в Сочи не отразилось на работе объектов в городе - пострадавших нет