Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края - РИА Новости Крым, 20.04.2026

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T17:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован в 13.34 по московскому времени. Очаг залегал на глубине семи километров, в 191 километре к юго-востоку от Краснодара и в 23 километрах к югу от Сочи.Информации о пострадавших и повреждениях нет.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло также на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек. Позже на севере-востоке страны в Тихом океане зафиксировали еще десять толчков с магнитудой до 5,4.

