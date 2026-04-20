Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 20.04.2026
Землетрясение магнитудой 3.7 произошло у берегов Краснодарского края

17:26 20.04.2026 (обновлено: 17:36 20.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, подземный толчок зарегистрирован в 13.34 по московскому времени. Очаг залегал на глубине семи километров, в 191 километре к юго-востоку от Краснодара и в 23 километрах к югу от Сочи.
Информации о пострадавших и повреждениях нет.
В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло также на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек. Позже на севере-востоке страны в Тихом океане зафиксировали еще десять толчков с магнитудой до 5,4.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
