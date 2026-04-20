Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/zamglavy-okruga-na-khersonschine-tyazhelo-ranen-pri-atake-vsu-1155349240.html
Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Великую Лепетиху в Херсонской области, тяжело ранен замглавы муниципального округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T15:18
херсонская область
новости
атаки всу
владимир сальдо
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение больных с Covid-19
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Великую Лепетиху в Херсонской области, тяжело ранен замглавы муниципального округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские нелюди атаковали Великую Лепетиху – ранен заместитель главы округа Дмитрий Толчеев. С тяжелыми ранениями Дмитрия Сергеевича экстренно доставили в Геническую центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", – написал Сальдо в своем канале в Мах.
По словам губернатора, удар беспилотников пришелся по жилому сектору. По предварительным данным, при нанесении удара были задействованы не менее трех дронов.
В начале апреля в Запорожской области при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская погиб замглавы муниципального округа Александр Резниченко. Он был убит во время эвакуации детей после удара ВСУ по школе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
