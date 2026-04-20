Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Великую Лепетиху в Херсонской области, тяжело ранен замглавы муниципального округа Дмитрий Толчеев.
2026-04-20T15:18
2026-04-20T15:18
2026-04-20T15:18
херсонская область
новости
атаки всу
владимир сальдо
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Великую Лепетиху в Херсонской области, тяжело ранен замглавы муниципального округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам губернатора, удар беспилотников пришелся по жилому сектору. По предварительным данным, при нанесении удара были задействованы не менее трех дронов.В начале апреля в Запорожской области при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская погиб замглавы муниципального округа Александр Резниченко. Он был убит во время эвакуации детей после удара ВСУ по школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за удара дрона ВСУ по агрофирме один человек погиб и трое раненыШесть человек стали жертвами атак ВСУ в Херсонской областиТуапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
херсонская область
херсонская область, новости , атаки всу, владимир сальдо, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
Замглавы муниципального округа на Херсонщине получил тяжелые ранения при атаке дронов ВСУ