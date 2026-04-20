Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ

Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Великую Лепетиху в Херсонской области, тяжело ранен замглавы муниципального округа Дмитрий Толчеев.

2026-04-20T15:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ атаковали беспилотниками Великую Лепетиху в Херсонской области, тяжело ранен замглавы муниципального округа Дмитрий Толчеев. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам губернатора, удар беспилотников пришелся по жилому сектору. По предварительным данным, при нанесении удара были задействованы не менее трех дронов.В начале апреля в Запорожской области при атаке ВСУ на город Каменка-Днепровская погиб замглавы муниципального округа Александр Резниченко. Он был убит во время эвакуации детей после удара ВСУ по школе.

