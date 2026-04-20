Выборы в Болгарии – опубликованы предварительные данные
На выборах в Болгарии предварительно лидирует партия Радева
© REUTERS Spasiyana SergievaБывший президент Болгарии и лидер коалиции "Прогрессивная Болгария" Румен Радев выступает перед журналистами
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым предварительно лидирует на выборах в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома страны.
По данным ЦИК, по состоянию на 8 часов утра "Прогрессивная Болгария" набрала 44,4% голосов. Второе место – у коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" с 13,6%, третье — ГЕРБ-СДС с 13,1%.
Отмечается, что к этому времени произведен подсчет 78% протоколов.
12 апреля Парламентские выборы прошли в Венгрии. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство в парламенте. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 55 мест.
Орбан признал свое поражение, но заявил, что его партия "не намерена сдаваться". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала победу оппозиции как "возвращение Венгрии на европейский путь". Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.