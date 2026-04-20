Выборы в Болгарии – опубликованы предварительные данные - РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Партия "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым предварительно лидирует на выборах в Болгарии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома страны.Отмечается, что к этому времени произведен подсчет 78% протоколов.12 апреля Парламентские выборы прошли в Венгрии. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство в парламенте. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 55 мест.Орбан признал свое поражение, но заявил, что его партия "не намерена сдаваться". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала победу оппозиции как "возвращение Венгрии на европейский путь". Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

