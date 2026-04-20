Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований
Лабораторная диагностика в Крыму находится на высоком современном уровне. Жителям и гостям полуострова доступны практически все анализы и исследования. Об этом... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T06:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым
. Лабораторная диагностика в Крыму находится на высоком современном уровне. Жителям и гостям полуострова доступны практически все анализы и исследования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заведующая отделением лабораторных исследований Многопрофильной клинической больницы (МКБ) Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Чипеева.
"Лабораторная диагностика в Крыму на сегодняшний день достаточно оснащена. Благодаря программам Министерства здравоохранения мы получили достаточно хорошие высокоточные анализаторы, которые стоят во многих больницах, в лабораториях Крыма, даже в дальних уголках и районах", – сказала спикер.
И отметила, что людям необходимо больше заботиться о себе, делая чаще исследования, проверяя себя.
Специалист добавила, что в существующие программы диспансеризации входят общеклинические, биохимические, цитологические исследования, исследования на инфекции.
"Мы ежегодно проводим такие исследования, благодаря чему выявляем начальные стадии заболеваний. Очень важно выявить болезнь в начале – можно откорректировать ее течение и вылечить пациента", – пояснила завотделением МКБ Святителя Луки.
Наталья Чипеева рекомендовала проходить лабораторный чек-ап, включающий в себя стандартный набор исследований, не реже двух раз в год.
"Это общий анализ крови, общий анализ мочи, все биохимические исследования, показывающие работу органов. Иммуноферментные исследования, гормоны. Также показатели инфекций можно в тестовом режиме пройти. И, естественно, посетить врачей – гинеколога, кожвенеролога. На онкопатологии, где берутся мазки, мы проводим цитологические исследования, проводим скрининги", – перечислила гостья эфира.
В данное время, по словам собеседницы, в клинике Святителя Луки сложилась коллегиальная работа.
"Наши клиницисты, прежде чем что-то назначить, всегда обращаются к нам – врачам, специалистам. Мы обговариваем каждого пациента индивидуально – от этого зависит качество его лечения, его продолжительность жизни и выздоровление. Наша коллегиальность дает нам возможность более тщательно исследовать пациента, более тщательно назначить лечение, следить, делать прогнозы в процессе лечения, поэтому шанс выздоровления будет, естественно, более высок", – заметила спикер.
Наталья Чипеева подчеркнула, что помимо качественных, высокоточных автоматизированные систем в Крыму практикуют высокоточные специалисты, работающие на медицинских кафедрах.
"Мы совмещаем и науку, и практику в своей жизни, стараемся выйти на уровень более высокоспециализированный", – подытожила гостья эфира.
