Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований

Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований - РИА Новости Крым, 20.04.2026

Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований

Лабораторная диагностика в Крыму находится на высоком современном уровне. Жителям и гостям полуострова доступны практически все анализы и исследования. Об этом... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T06:53

2026-04-20T06:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Лабораторная диагностика в Крыму находится на высоком современном уровне. Жителям и гостям полуострова доступны практически все анализы и исследования. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделением лабораторных исследований Многопрофильной клинической больницы (МКБ) Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Чипеева.И отметила, что людям необходимо больше заботиться о себе, делая чаще исследования, проверяя себя.Специалист добавила, что в существующие программы диспансеризации входят общеклинические, биохимические, цитологические исследования, исследования на инфекции."Мы ежегодно проводим такие исследования, благодаря чему выявляем начальные стадии заболеваний. Очень важно выявить болезнь в начале – можно откорректировать ее течение и вылечить пациента", – пояснила завотделением МКБ Святителя Луки.Наталья Чипеева рекомендовала проходить лабораторный чек-ап, включающий в себя стандартный набор исследований, не реже двух раз в год."Это общий анализ крови, общий анализ мочи, все биохимические исследования, показывающие работу органов. Иммуноферментные исследования, гормоны. Также показатели инфекций можно в тестовом режиме пройти. И, естественно, посетить врачей – гинеколога, кожвенеролога. На онкопатологии, где берутся мазки, мы проводим цитологические исследования, проводим скрининги", – перечислила гостья эфира.В данное время, по словам собеседницы, в клинике Святителя Луки сложилась коллегиальная работа.Наталья Чипеева подчеркнула, что помимо качественных, высокоточных автоматизированные систем в Крыму практикуют высокоточные специалисты, работающие на медицинских кафедрах."Мы совмещаем и науку, и практику в своей жизни, стараемся выйти на уровень более высокоспециализированный", – подытожила гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млнВ Перинатальный центр в Симферополе закупили новое оборудованиеВ Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма