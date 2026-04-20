В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло десятое за день землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло десятое за день землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Эвакуация объявлена для 156 тысяч человек. После сильного землетрясения ядерные объекты проверяет МАГАТЭ.К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
