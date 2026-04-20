В Японии произошло еще одно мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
2026-04-20T16:36
2026-04-20T17:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло десятое за день землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Эвакуация объявлена для 156 тысяч человек. После сильного землетрясения ядерные объекты проверяет МАГАТЭ.К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСерия подземных толчков произошла в Турции
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение

В Японии произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,4

16:36 20.04.2026 (обновлено: 17:37 20.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло десятое за день землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.
В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
"За почти шесть часов в этом районе произошло 10 землетрясений. Из них всего два были магнитудой 5,4", – цитирует сообщение РИА Новости.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Эвакуация объявлена для 156 тысяч человек. После сильного землетрясения ядерные объекты проверяет МАГАТЭ.
К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Серия подземных толчков произошла в Турции
 
