В Японии произошло еще одно мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 20.04.2026

На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло десятое за день землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости Крым, 20.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло десятое за день землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Эвакуация объявлена для 156 тысяч человек. После сильного землетрясения ядерные объекты проверяет МАГАТЭ.К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСерия подземных толчков произошла в Турции

