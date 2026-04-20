https://crimea.ria.ru/20260420/v-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-posle-moschnogo-zemletryaseniya-1155339670.html

В Японии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

В Японии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T11:30

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/65/336562_0:848:2133:2048_1920x0_80_0_0_a87e78dfcf7e358e53ec62c58bb15a29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения на северо-востоке японского острова Мияко. Об этом сообщает сайт метеорологических наблюдений.Подземный толчок магнитудой 7.4 зафиксирован в 10.52 мск на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг залегал на глубине 35 км.Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Сейчас, объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.В посольстве РФ в Токио сообщили, что обращений от россиян в связи с сильным землетрясением в Японии не поступало.Ранее сообщалось, что серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,2 произошла в Турции в пятницу. Очаг залегал на глубине пяти километров, в 53 километрах к северо-западу от города Кахраманмараша с населением 376 тысяч человек и в 19 км к югу от 34-тысячного Гексуна.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

