В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения
В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения
Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек после мощного землетрясения и угрозы цунами. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T13:39
2026-04-20T13:39
землетрясение
япония
цунами
новости
в мире
происшествия
сейсмология
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек после мощного землетрясения и угрозы цунами. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Отмечается, что к этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.17 апреля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 3,2 – европейский сейсмоцентр. Ранее пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки. Также сообщалось, что на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойСильное землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе АфонНа плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище
япония
землетрясение, япония, цунами, новости, в мире, происшествия, сейсмология
В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения

В Японии из-за угрозы цунами после сильного землетрясения объявлена эвакуация

13:39 20.04.2026
 
© REUTERS Issei KatoРепортаж о предупреждении цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством
Репортаж о предупреждении цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS Issei Kato
СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек после мощного землетрясения и угрозы цунами. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны.
В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
"В префектурах Хоккайдо, Аомори, Иавтэ, Мияги и Фукусима эвакуация объявлена для 156,5 тысячи человек", - приводит сообщение японского агентства РИА Новости.
Отмечается, что к этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
17 апреля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 3,2 – европейский сейсмоцентр. Ранее пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки. Также сообщалось, что на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска.
ЗемлетрясениеЯпонияЦунамиНовостиВ миреПроисшествияСейсмология
 
