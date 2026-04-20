В Японии эвакуируют 156 тысяч человек после землетрясения

2026-04-20T13:39

СИМФЕРОПОЛЬ. 20 апр – РИА Новости Крым. Власти Японии объявили эвакуацию для 156 тысяч человек после мощного землетрясения и угрозы цунами. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на управление пожарной охраны.В понедельник землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Отмечается, что к этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.17 апреля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 3,2 – европейский сейсмоцентр. Ранее пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки. Также сообщалось, что на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло недалеко от Новороссийска.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

