Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-tuapse-otmenili-zanyatiya-v-shkolakh-posle-ataki-bespilotnikov-1155334108.html
В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников
В муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников, сообщает управление образования местной... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T08:58
краснодарский край
новости
туапсе
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
школа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140045775_0:117:1125:750_1920x0_80_0_0_7b046023dfb8cd5444fdabe52e4337a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников, сообщает управление образования местной администрации.Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.Четыре детских сада работают без приема детей. Остальные городские детсады работают в режиме "дежурных групп" с организацией питания и сна для детей работающих родителей, добавили в ведомстве.Туапсе также подвергался массированной атаке на минувшей неделе. В результате удара БПЛА погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя были отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС, отметили занятия в школах и других учебных заведениях. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140045775_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_91a927a157c70e9b1996993f5cb14813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Telegram-канал администрации ЯлтыШкольный класс
Школьный класс
© Telegram-канал администрации Ялты
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников, сообщает управление образования местной администрации.
Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.
"20 апреля 2026 года муниципальные и государственные школы города не работают. Районные школы работают в штатном режиме", - сообщили в управлении образования.
Четыре детских сада работают без приема детей. Остальные городские детсады работают в режиме "дежурных групп" с организацией питания и сна для детей работающих родителей, добавили в ведомстве.
Туапсе также подвергался массированной атаке на минувшей неделе. В результате удара БПЛА погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя были отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС, отметили занятия в школах и других учебных заведениях. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
В Туапсе потушили пожар на морском терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
 
Краснодарский крайНовостиТуапсеБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04В Крыму приняли манифест местной кухни
08:58В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников
08:47В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба
08:33Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
08:19"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
08:05Крымский мост - актуальные данные на утро понедельника
07:54В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики
07:37В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
07:17Атаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
07:11Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ
06:53Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований
06:29Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
06:00Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
00:01Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:57Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:30Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:07Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день
21:48На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
Лента новостейМолния