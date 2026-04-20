В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 20.04.2026

В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

В муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников, сообщает управление образования местной... РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T08:58

2026-04-20T08:58

2026-04-20T08:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В муниципальных и государственных школах Туапсе отменены все занятия после атаки на город украинских беспилотников, сообщает управление образования местной администрации.Туапсе в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Повреждены жилые дома, школа и детский сад.Четыре детских сада работают без приема детей. Остальные городские детсады работают в режиме "дежурных групп" с организацией питания и сна для детей работающих родителей, добавили в ведомстве.Туапсе также подвергался массированной атаке на минувшей неделе. В результате удара БПЛА погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя были отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС, отметили занятия в школах и других учебных заведениях. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.

краснодарский край

туапсе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, туапсе, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, школа