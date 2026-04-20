В Туапсе крупный пожар на морском терминале после атаки ВСУ

В Туапсе тушат пожар на морском терминале, произошедший после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Туапсе тушат пожар на морском терминале, произошедший после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В тушении задействованы два пожарных поезда, 246 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Состояние воздуха мониторят специалисты Роспотребнадзора. Отмечается, что замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день – утром, днем и вечером и передавать данные в муниципальный оперативный штаб. "По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы", - говорится в сообщении.Туапсе в ночь на понедельник подвергся очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. Предыдущая атака была совершена в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли женщина и 14-летняя девочка, пострадали семь человек. Обломки БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения. В муниципалитете ввели режим ЧС. Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. Его потушили 19 апреля. После атаки произошел разлив нефтепродуктов в море, выставлены боновые заграждения. Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тыс. квадратных метров.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело о теракте.

