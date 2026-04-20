Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-sevastopole-vdol-poberezhya-budut-slyshny-vzryvy-i-strelba-1155333957.html
В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T08:47
2026-04-20T08:47
учения
севастополь
новости севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, поэтому будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_89ca74e19bdcbdb98228442327b4c4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
учения, севастополь, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и звуки взрывов

08:47 20.04.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", - написал градоначальник в своем канале в Мах.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, поэтому будут слышны неоднократные взрывы, предупредил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УченияСевастопольНовости СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04В Крыму приняли манифест местной кухни
08:58В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников
08:47В Севастополе вдоль побережья будут слышны взрывы и стрельба
08:33Отдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
08:19"Оплатите штраф": мошенники нашли новую схему обмана автомобилистов
08:05Крымский мост - актуальные данные на утро понедельника
07:54В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики
07:37В Крыму ИИ помогает докторам лечить пациентов
07:17Атаки беспилотников отбили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
07:11Два крымских города вошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ
06:53Важный чек-ап: в Крыму доступен весь спектр лабораторных исследований
06:29Как крымские электромобили вышли на уровень с китайскими производителями
06:00Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
00:01Дожди с туманом и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:00В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:57Ракетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
22:30Атака ВСУ на Севастополь – количество сбитых дронов увеличилось в два раза
22:07Ракетный удар ВСУ по Таганрогу и переговоры по Украине: главное за день
21:48На Урале школьники вырастили "томатофель" и "огуртык"
Лента новостейМолния