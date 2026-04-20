В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога, в городе звучат сирены, людей призывают пройти в укрытия. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T17:41
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога, в городе звучат сирены, людей призывают пройти в укрытия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
17:41 20.04.2026
 
© РИА Новости Крым — Воздушная тревога в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога, в городе звучат сирены, людей призывают пройти в укрытия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил губернатор в своем канале МАХ.
Во время воздушной тревоги важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
18:28Крымчанок призвали стать донорами плазмы
18:10Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
18:03Рейд в Севастополе открыли
17:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
17:41В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
17:39Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу
17:26Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края
17:05В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:03Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
16:50На Украине военный с ножом ранил ребенка и угрожал прохожим
16:36В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
16:13Воздушная тревога второй раз звучит в Севастополе – всем пройти в укрытия
16:11В Севастополе второй раз за день остановили движение морского транспорта
16:07После сильного землетрясения в Японии проверяют ядерные объекты
15:48Туапсе после атаки ВСУ- число пострадавших увеличилось до трех
15:39Жительница Севастополя ответит за призывы к экстремизму
15:18Замглавы округа на Херсонщине тяжело ранен при атаке ВСУ
15:04Над Крымом и акваторией Черного моря отработала ПВО
14:55Четыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноров
14:45В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
Лента новостейМолния