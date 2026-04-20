В Севастополе подешевели сахар и яйца
В Севастополе за неделю стали ниже цены на сахар, яйца, мясо и яблоки, однако подорожали курица и морковь, проинформировала пресс-служба правительства города по РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T21:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю стали ниже цены на сахар, яйца, мясо и яблоки, однако подорожали курица и морковь, проинформировала пресс-служба правительства города по итогам регулярного мониторинга цен на местном продовольственном рынке.
"Последние проверки зафиксировали снижение цен на сахар-песок, свинину и куриные яйца, что обусловлено колебаниями рыночных предложений. Сезонный фактор повлиял на стоимость яблок, картофеля, репчатого лука и свеклы – их цена также пошла вниз", – говорится в сообщении.
При этом за минувшую неделю незначительно выросла в цене курица – как охлажденная, так и замороженная, что связано с ростом отпускных цен производителей и поставщиков. Кроме того, подорожала морковь, поскольку уменьшились ее запасы в овощехранилищах.
"Ключевым инструментом сдерживания роста цен в городе является соглашение между Правительством города и основными ритейлерами, предполагающее установку минимальной наценки на социально значимые продукты", – напомнили в правительстве.
К соглашению уже присоединились 10 торговых сетей, объединяющих 123 магазина по всему городу. Документ гарантирует, что на полках магазинов каждой участвующей сети по каждой позиции из утвержденного перечня представлена как минимум одна торговая позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой, не превышающей 15%, уточнили в пресс-службе.
Неделей ранее в Севастополе было зафиксировано снижение стоимости куриных яиц, питьевого пастеризованного цельного молока и свеклы.
В Симферополе до 25 апреля проходят расширенные продуктовые ярмарки с реализацией товаров напрямую от крымских производителей, сообщали ранее в пресс-службе минпромторга Крыма.
