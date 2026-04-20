Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-sevastopole-po-nocham-obrabatyvayut-ulitsy-ot-kleschey--1155348364.html
В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
м. В Севастополе идет обработка парков, скверов и зон отдыха от клещей. Работы проводятся в ночное время, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bce1ca8defc53659c040e79f74dd2ee2.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_51:0:504:340_1920x0_80_0_0_775f23f612adc5cb3b03ca75a38f0774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© © Fotolia/ Michael Tieck / Перейти в фотобанкКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе идет обработка парков, скверов и зон отдыха от клещей. Работы проводятся в ночное время, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уже обработали центр города, парк Победы, парк имени 60-летия СССР, парк на улице Николая Музыки. Сегодня ночью будут обрабатывать парк "Учкуевка". Затем работы продолжатся в других районах города. Все работы идут с 22:00 до 07:00, чтобы минимизировать контакт с людьми", - сообщил он.
На время проведения работ территории огораживаются сигнальной лентой и маркируются информационными табличками. После полного высыхания препарата, которым обрабатывают территории, парки и скверы полностью безопасны для людей и домашних животных уже через 2-3 часа.
Губернатор напомнил, что при обнаружении на себе клеща️ взрослым нужно обратиться в травмпункт городской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, а ️с детьми следует ехать в приемное отделение городской больницы № 5. Специалист при согласии пациента введет иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита. В Севастополе работают две государственные специализированные лаборатории для исследования клещей на опасные заболевания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клещи атакуют крымчан
В Крыму клещи стали чаще заражать людей боррелиозом
В России спрогнозировали пик активности клещей
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ
20:38Школьники из Севастополя победили в конференции по высоким технологиям
20:24Проснуться на рассвете и загадать желание: в Крыму можно будет увидеть звездопад
20:08В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
19:52Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
19:37В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
19:19В Севастополе открыли рейд
19:17В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору
19:03В Севастополе перекрыли рейд третий раз за день
18:48В Симферополе открыт сезон работы городских фонтанов – видео
18:28Крымчанок призвали стать донорами плазмы
18:10Землетрясение в Сочи - что сейчас происходит в городе
18:03Рейд в Севастополе открыли
17:52В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
17:41В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога – срочно в укрытия
17:39Новости Севастополя: осколки БПЛА рухнули на пассажирский автобус и пробили крышу
17:26Землетрясение произошло у берегов Краснодарского края
17:05В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:03Когда откроют проход через грот на тропе Голицына в Новом Свете
16:50На Украине военный с ножом ранил ребенка и угрожал прохожим
Лента новостейМолния