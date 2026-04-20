В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
В Севастополе идет обработка парков, скверов и зон отдыха от клещей. Работы проводятся в ночное время, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.04.2026
В Севастополе по ночам обрабатывают улицы от клещей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе идет обработка парков, скверов и зон отдыха от клещей. Работы проводятся в ночное время, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уже обработали центр города, парк Победы, парк имени 60-летия СССР, парк на улице Николая Музыки. Сегодня ночью будут обрабатывать парк "Учкуевка". Затем работы продолжатся в других районах города. Все работы идут с 22:00 до 07:00, чтобы минимизировать контакт с людьми", - сообщил он.
На время проведения работ территории огораживаются сигнальной лентой и маркируются информационными табличками. После полного высыхания препарата, которым обрабатывают территории, парки и скверы полностью безопасны для людей и домашних животных уже через 2-3 часа.
Губернатор напомнил, что при обнаружении на себе клеща️ взрослым нужно обратиться в травмпункт городской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, а ️с детьми следует ехать в приемное отделение городской больницы № 5. Специалист при согласии пациента введет иммуноглобулин для профилактики клещевого энцефалита. В Севастополе работают две государственные специализированные лаборатории для исследования клещей на опасные заболевания.
