В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги

В Севастополе возобновлены рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.04.2026

2026-04-20T14:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе закрыли в 11 утра в понедельник. Ограничения действовали почти 4 часа. На это время для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.В это же время в городе была объявлена воздушная тревога, силы ПВО отражали воздушную атаку ВСУ.Рейд в городе периодически закрывают в целях безопасности. Также работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий.

