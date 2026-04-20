В РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей
В РФ упростили порядок получения лекарств для детей до 6 лет из многодетных семей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Кабмин упростил порядок получения бесплатных лекарств для детей до 6 лет из многодетных семей. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Речь идет о медикаментах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - антибиотиках, обезболивающих и жаропонижающих средствах, назначаемых по рецепту врача.
Ранее оформить льготный рецепт и бесплатно получить лекарства многодетные родители могли только через региональную медицинскую организацию, даже если ребенок лечился по ОМС в федеральной клинике. Теперь препараты можно будет получать и в федеральных клиниках, если ребенок проходит там лечение.
"Рассчитываем, что этот упрощенный механизм будет удобным для многодетных семей, родители смогут быстрее получить необходимые документы для лечения малышей", – цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
