В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек

2026-04-20T11:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленинградской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около семи часов утра на 97 километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе.В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам водителя автомобиля Shacman, у его грузовика отказали тормоза. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под ТаганрогомВлетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБКЧетыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе

