Рейтинг@Mail.ru
В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек - РИА Новости Крым, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260420/v-massovom-dtp-s-gruzovikami-pod-piterom-postradali-13-chelovek-1155338933.html
В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек
дтп
ленинградская область
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155339100_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d61986391271272d14536d33fc0b352.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленинградской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около семи часов утра на 97 километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе.В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам водителя автомобиля Shacman, у его грузовика отказали тормоза. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под ТаганрогомВлетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБКЧетыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
© Полиция Ленинградской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленинградской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла около семи часов утра на 97 километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе.
"По предварительной информации, грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся от Отрадного в сторону Гатчины, "собрал" аварию с участием четырех транспортных средств, среди которых микроавтобус развозки, Chery Tiggo, грузовой автомобиль DAF с прицепом и Renault Logan", - говорится в сообщении.

В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
По словам водителя автомобиля Shacman, у его грузовика отказали тормоза.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДТПЛенинградская областьПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
