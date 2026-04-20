В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек
В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек - РИА Новости Крым, 20.04.2026
В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек
Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленинградской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 20.04.2026
2026-04-20T11:23
2026-04-20T11:23
2026-04-20T11:23
дтп
ленинградская область
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленинградской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.Авария произошла около семи часов утра на 97 километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе.В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По словам водителя автомобиля Shacman, у его грузовика отказали тормоза. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под ТаганрогомВлетел в отбойник: три человека пострадали в аварии на ЮБКЧетыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
ленинградская область
дтп, ленинградская область, происшествия, новости
В массовом ДТП с грузовиками под Питером пострадали 13 человек
В Ленинградской области в массовом ДТП с грузовиками пострадали 13 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленинградской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла около семи часов утра на 97 километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" в Тосненском районе.
"По предварительной информации, грузовой автомобиль Shacman, двигавшийся от Отрадного в сторону Гатчины, "собрал" аварию с участием четырех транспортных средств, среди которых микроавтобус развозки, Chery Tiggo, грузовой автомобиль DAF с прицепом и Renault Logan", - говорится в сообщении.
В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
По словам водителя автомобиля Shacman, у его грузовика отказали тормоза.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
